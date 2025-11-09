Polis adayları yönetmelik mağduru: 'İdarenin kusuru bize yükleniyor'

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği tartışma yaratmaya devam ediyor. Yönetmelik gereği ön sağlık yazılı ve sözlü mülakatlarıyla zorlu eğitimleri geçen polis adayları, eğitim sonunda yapılan ikinci sağlık kontrolleri kriterlerini karşılamama durumunda eleniyor. Yargının “yürütmeyi durdurma” kararı durumunda memuriyete devam eden kişilerin ilişikleri kesiliyor. Polis adaylarının yaşadığı süreci mağdur Eray Varlı Cumhuriyet’e anlattı.

‘İDARENİN KUSURU’

“Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) ön sağlık spor yazılı, sözlü mülakatları ve zorlu eğitim şartlarını başarıyla geçmiş ve mezun olup göreve başlamış polis memurlarıyız” diyen Varlı, “Aynı zamanda yıllar sonra gelen sağlık raporları ile meslekten ilişiği kesilen eski polis memurlarıyız” ifadelerini kullandı. Varlı, “İdarenin kusuru tarafımıza yükleniyor. Memur olmamıza rağmen memur sağlık şartlarına göre değil öğrenci sağlık şartlarına göre değerlendirilip ‘POMEM öğrencisi olamaz’ raporu veriliyor” ifadelerini kullandı.

Konuyu iki kez TBMM’ye taşıdığını ancak bir adım atılmadığını belirten CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise “Bu uygulama ile polis adayları ‘Ne suç işledin de atıldın’, ‘FETÖ üyesi misin’ gibi geri bildirimlerle psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Oysa bu mağduriyetin giderilmesi son derece basit bir düzenlemeyle mümkündür. Mezuniyet aşamasında sağlık şartlarını taşımadığı tespit edilen veya sağlık gerekçesiyle ilişiği kesilen adayların, Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına atanabilmesini sağlayacak bir yönetmelik değişikliği yapılmalıdır” dedi.