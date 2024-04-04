Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:54

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:54

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Eğitim Merkezi POMEM’e öğrenci alınacağını açıkladı. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Polis alımları başladı mı? POMEM aday olma şartları neler? POMEM kaç öğrenci alacak?

POMEM ALIMLARI BAŞLADI MI?

POMEM başvuruları bugünden itibaren başlayacak. Önbaşvurular 4-14 Nisan tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yapılacak.

POMEM KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

Polis Eğitim Merkezi POMEM’e 6 bini erkek 1500’i kadın olmak üzere toplam 7500 aday öğrenci alınacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM başvurusu yapmak için gerekli şartları Emniyet Genel Müdürlüğü şöyle duyurdu;