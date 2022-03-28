Polis anketinde çarpıcı sonuç: 'Süleyman Soylu bu yanlıştan dönmelidir'

28 Mart 2022 Pazartesi, 11:10

Polislerin atama ve yer değiştirmelerini yeniden düzenleyen bölge yönetmelik tepki çekmişti. Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer ise geçen günlerde konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir anket gerçekleştirdi.

“Yeni çıkartılan polis atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin sonuçları polislerimize ve teşkilatımıza fayda sağlar mı” sorusunun yöneltildiği ankette 2 bin 207 oy kullanıldı. Ankete katılanların tamamına yakını “Hayır” dedi.





SÜLEYMAN SOYLU'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Çarpıcı anket sonucuna ilişkin Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulundu.

"Süleyman Soylu bu yanlıştan dönmelidir" diyen Sezer şöyle devam etti:

“Buradan her sabah siyaset kurumuna sesleneceğim. Emniyet teşkilatının onlarca sorunu var ve sorunlar her dönem biraz daha artıyor. Eğer sorunu çözmek istiyorsanız, sorunu, sorunu çıkartanlardan dinlerseniz çözemezsiniz. Sorunu, sorunun mağdurlarından dinlerseniz çözebilirsiniz.”

EVET DİYENLER DE YANLIŞLIKLA 'EVET' DEMİŞ

Anket ve sonuçlarına ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Sezer şu ifadeleri kullandı;

"Biz değişik bir yol izlemeye başladık. Meslektaşlarımız, kendi isimleriyle hareket etmeye çekiniyorlar… Sürgünler, tayinler vs…Bu nedenle artık farklı araçlar kullanacağız. Anket bunlardan biri. Özel anketler de yapıyoruz… Meslektaşlarımızla illerde yüz yüze anketler yaptırıyoruz. Henüz o tamamlanmadı. Öte yandan Telegram grubu açıyoruz. Çünkü meslektaşlarım burada isimlerini, telefonlarını yazmak zorunda değil. Telegram grubuna bir rumuzla katılabiliyorlar. Biz tüm üyelerin polis olduklarını tek tek kontrol edeceğiz tabi…Dünkü anketimiz yeni bölge yönetmeliği ile ilgiliydi. Meslektaşlarımızın %94,5'i 'bize zararı olacak' diyerek yönetmeliğe karşı oy verdi. %5,5 evet çıktı ama onların bir kısmı bana özelden mesaj atarak yanlışlıkla 'evet' verdiklerini söylediler."



