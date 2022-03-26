Süleyman Soylu’dan parmak izi açıklaması: Üslubumla çözdüm

26 Mart 2022 Cumartesi, 23:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Nüfus Personeli Eğitim Programı'nda konuştu.

Parmak izi sistemi hakkında yaptığı açıklamada, şirketlerle ters düştüklerini ifade eden Soylu, “Bana bazen kızıyorlar ama bazı üsluplarım var. Üslubumla bu işi çözdüm” dedi.

Soylu’nun açıklaması şöyle:

Günün birinde geldik vatandaşlarımız parmak izi veriyor. ‘Her vatandaşımızdan parmak izi almak zorunda değiliz’ dedik. Pasaporta parmak izi verdi, ehliyete parmak izi verdi, acaba bunlardan istifade edebilir miyiz? Dünyada 6 ülkede biyometrik veri sistemi var. Bizde yok. Emniyetteki parmak izi ile buradaki parmak izini birbirleri ile entegre edebilecek bir anlayış olmaz mı? Gidip ilgili şirkete ediyorlar ki ‘bunu yapalım.’ Şirket, ‘Yapmam. Ben size elde ettiğim parmak izini vermem’ diyor. Bana bazen kızıyorlar ama bazı üsluplarım var. Üslubumla bu işi çözdüm. Ama bir daha Müslüman sokulduğu yerden bir daha sokulur mu?

"ARKADAŞLARI ÇAĞIRDIM, YENİ BİR YAZILIM YAPIP DÜNYADAKİ 6. ÜLKEYİ 7. ÜLKE ÇIKARALIM"



Arkadaşları çağırdım, biz yeni bir yazılım yapıp dünyadaki 6. ülkeyi 7. ülke çıkaralım ve bir biyometrik veri yazılımı ortaya koyalım. Polis Sandığı ile Havelsan'ı bir araya getirdik, bir şirket kurduk. Hakikaten Polis Sandığı buraya 50 milyon liralık bir sermaye aktardı. Havelsan yazılım gücünü ve desteğini arttırdı. Buradan dünyada kendi yazılımını yapan ve bundan sonra da bir ihracat kalemi olarak değerlendirebileceğimiz şimdi göç idaresinin kullandığı, aynı zamanda jandarmanın, emniyetin, nüfusun hepsinin kullandığı bir sistemi oluşturmuş olduk.

KİMLİK KARTLARI KREDİ KARTLARI GİBİ KULLANILACAK