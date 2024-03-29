Kırıkkale’de trafik kazası: 2 yaralı
Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 06 RYH 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada sürücü H.U. ile E.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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