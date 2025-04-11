Polis aracına minibüs çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Samsun'da polis aracına minibüsün arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Polis aracına minibüs çarptı: 1'i polis 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:32

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Baki Esen Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya’nın kullandığı 55 AGJ 874 plakalı minibüs, polis memuru Taner Yıldırım yönetimindeki 55 A 7928 plakalı park halinde bulunan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi polis otosuna arkadan çarptı.

Minibüsün çarpması sonucu savrulan polis aracı kaldırım kenarında demir elektrik direğine vurdu. Kazada, polis aracında bulunan polis memuru İhsan Bilgin ile minibüs sürücüsü Ali Kaya yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #kaza #Samsun #polis

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