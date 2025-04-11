Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: Biri polis, iki kişi şehit oldu!
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesiminde kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, saat 07.20 sularında Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı.
Kazada araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger şehit oldu.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, bölge cumhuriyet savcısı da inceleme yapmak üzere olay yerine intikal etti.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ve beraberindeki heyet, kaza haberinin ardından dönüş yaparak olay yerine geldi.
Etiketler: #Cumhurbaşkanlığı #kaza #Memur #Konvoy
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