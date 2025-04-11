Amasya’da kalp krizi kazaya neden oldu

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:07

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:39

Amasya’da kalp krizi geçiren sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Çevreden yetişenlerin ve acil sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesi yaparak hayata tutundurmaya çalıştığı 60 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ve yardıma koşan vatandaşlar ile ekiplerin müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Pirinçci Mahallesi’nde 60 yaşındaki Yakup Tepecik’in direksiyonunda bulunduğu otomobil bir anda kontrolden çıkarak yavaş şekilde önce yol kenarındaki 2 araca, sonra da karşı şeritten gelen otomobile çarparak durabildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hareketsiz haldeki sürücüye çevredeki vatandaşlar ve acil sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kalp masajı ve ilk yardımla hayata tutunmasına çalışılan evli ve 3 çocuk babası Tepecik, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşananları anlatan Pirinçci Mahallesi Muhtarı Ahmet Balcı, araçtan çıkartılan sürücüye ekiplerin yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı ilk yardım müdahalesi uyguladığını anlatarak büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

İpekköy’de son yolculuna uğurlanarak defnedilen Tepecik’in 6 ay önce Amasya İl Özel İdaresi’nden emekli olduğu öğrenildi.