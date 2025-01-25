'Polis çevirmesinin' yerini paylaşan 11 kişi yakalandı

Mersin'de polis uygulamasının yerini paylaştığı iddia edilen 11 zanlı yakalandı, ardından yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

'Polis çevirmesinin' yerini paylaşan 11 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:26

Mersin'in Anamur ilçesinde, mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplarda polis uygulaması ve denetimlerin yerlerini paylaştığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobil mesajlaşma gruplarında uygulama ve denetim yerlerinin paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, uygulama ve denetimlerin fotoğraf ve görüntülerini çekip, konumunu gruptan paylaştığı tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda, grupları kuranlar da dahil olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı.

SERBEST KALDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.


Etiketler: #Mersin #polis

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