Mersin'de hastane otoparkından 'kamyonet' hırsızlığı: Yakayı ele verdi!
Mersin'de hastane otoparkında park halindeki kamyoneti çalan A.B. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklandı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında önceki gün park halindeki bir kamyonet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Şüphelinin, hasta görünümüyle hastaneye geldiği ve otoparkta keşif yaptığı belirlendi. Keşfin ardından bir kez daha otoparka gelen şüphelinin, aracın arka camını kırıp içeri girerek, düz kontak yöntemiyle çaldığı tespit edildi.
Kamera görüntülerinden şüpheli A.B.'yi tespit eden ekipler, adresine yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yöneylem'in son anketinde çarpıcı sonuç!
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Türkiye'ye böyle getirildiler
- 'Turbun büyüğü' İmamoğlu mu?
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- 'Kartla ödeme' kabul etmeyenler dikkat!