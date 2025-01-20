Mersin'de hastane otoparkından 'kamyonet' hırsızlığı: Yakayı ele verdi!

Mersin'de hastane otoparkında park halindeki kamyoneti çalan A.B. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklandı.

Mersin'de hastane otoparkından 'kamyonet' hırsızlığı: Yakayı ele verdi!
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DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:20

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında önceki gün park halindeki bir kamyonet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelinin, hasta görünümüyle hastaneye geldiği ve otoparkta keşif yaptığı belirlendi. Keşfin ardından bir kez daha otoparka gelen şüphelinin, aracın arka camını kırıp içeri girerek, düz kontak yöntemiyle çaldığı tespit edildi.

Kamera görüntülerinden şüpheli A.B.'yi tespit eden ekipler, adresine yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #Mersin #Mersin Üniversitesi

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