Mersin'de acı olay: Kalp krizi geçiren 41 yaşındaki öğretmen kurtarılamadı
Mersin’in Tarsus ilçesinde kalp krizi geçiren 41 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi’nde meydana geldi. Tarsus Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu sınıf öğretmeni Tuğba Bilgen, evinde kalp krizi geçirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 41 yaşındaki öğretmenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.
2 çocuk annesi Bilgen’in 16 yıllık öğretmen olduğu, cenazesinin ise Silifke’de toprağa verileceği belirtildi.
Etiketler: #Mersin
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