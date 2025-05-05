Yer: Aydın-İzmir Otoyolu... İzin belgesi bulunmayan 12 kaçak göçmen yakalandı
Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde izin belgesi bulunmayan 12 kaçak göçmen yakalandı.
Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Yapılan denetimler esnasında bir araç içesinde organizatör olduğu değerlendirilen F.D. ve Y.E.C. isimli şüpheliler ile birlikte kimlik belgelerinin geçerlilik süresi dolan ve ikamet, çalışma izin belgelerinin bulunmadığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü GÖKSEM’e teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
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