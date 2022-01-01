Polis 'dur' ihtarı sonrası ateş açtı: Durumu ağır
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetle kaçarken polisin "dur" ihtarına uymadığı öne sürülen 3 hırsızlık şüphelisinden biri, polisin silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye Mahallesi'nde 3 kişinin kamyonetle hırsızlık yaptığı ihbarını aldı.
Bir süre sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı yakalamak için Atatürk Caddesi'nde yolu kapattı.
Polisin uyarı ve yol kapatma çalışmasına rağmen durdurulamayan kamyonetin sürücüsü Beytullah G, iddiaya göre aracı ekiplerin üzerine sürdü.
Bir süre Kulu-Konya kara yolunda devam eden kovalamacada, kamyonet polis araçlarıyla sıkıştırıldı.
POLİSİN ATEŞİYLE AĞIR YARALI
Şüphelileri gözaltına almak isteyen polis memurlarından D.Y, kamyonetin kapısını açtığı sırada silahın ateş alması sonucu Beytullah G'yi boynundan yaralandı.
Ağır yaralanan Beytullah G. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Beytullah G, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kamyonetteki M.M.Ç. ve A.G. gözaltına alındı.
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