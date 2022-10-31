Polis ekibi kaza yaptı: 2'si çocuk, 5 yaralı
İzmit'te bir olaya müdahale etmeye giden polis ekibi, kavşakta hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile hafif ticari araçtaki anne ile 2 çocuğu yaralandı.
Kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı ile Köseoğlu Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.
Bir olaya müdahale etmek üzere Rafet Karacan Bulvarı üzerinde ilerleyen 41 A 8648 plakalı polis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 EY 379 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı.
Kaza yapan polis memurlarının telsizden durumu bildirmesi üzerine meslektaşlarının yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
Yaralanan 2 polis memuru ve diğer araçta bulunan anne P.K. (37) ile çocukları Y.İ.K. (6) ve H.K. (4) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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