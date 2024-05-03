Polis ekiplerinden 'asırlık' operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri 98 yıl hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası kararıyla aranan 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerden biri Eskişehir’den gelip Bursa’daki evinde yakalanırken, diğeri ise Nilüfer ilçesinde gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:46
Polis ekiplerinden 'asırlık' operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu
Abone Ol google-news

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu; çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 98 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nehir K.’nın Eskişehir’de kaldığı, nadiren Bursa’daki evine geldiği tespit edildi.

Yine hırsızlık suçlarından aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dursun K.’nın ise Nilüfer ilçesindeki bir ikamette kaldığı öğrenildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, yapılan çalışmada 2 şüpheliyi ayrı noktalarda yakaladı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.


Bursa haberleri

İlgili Haberler

Yeni Renault Duster dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtıldı: Bursa'da üretiliyor...

Yeni Renault Duster dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtıldı: Bursa'da üretiliyor...
Bursa’da erkek dehşeti… Boşanmak isteyince evi ateşe verdi!

Bursa’da erkek dehşeti… Boşanmak isteyince evi ateşe verdi!
Bursa'da tır domuza çarptı

Bursa'da tır domuza çarptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler

TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’

Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!

Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!