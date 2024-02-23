Alanya’daki silahlı saldırı olayında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 22:57

Güncelleme: 23.02.2024 - 22:59

Alanya’da 20 Şubat Salı günü Ahmet Tokuş Bulvarı Yürüyüş Yolu’nda tartıştığı iki kişiden Ömer Karaman’ı (42) öldüren, V.A. isimli şahsı da yaralayan şüpheliyi yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlatmıştı.

Olayla ilgili M.E. ile birlikte yakalanan 10 şüpheli, bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri Alanya Adliyesi’ne getirildi.

Adliyeye getirilen M.E. ile birlikte 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.