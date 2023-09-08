Duvarın içinden çıkanlar şoke etti! Çift, yeni evlerinde şaşırtıcı bir şey buldu...

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:24

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:24

New Jersey'de yeni bir eve taşınmak her zaman heyecan verici olabilir, ancak Cathy ve Roy Aukamp için bu taşınma süreci hiç beklenmedik bir şekilde başladı. Çift, eve sadece iki gün taşındıktan sonra bölgedeki şiddetli fırtınaların etkisiyle bodrumlarının su basmasını gördü. Ancak bu sadece başlangıçtı.

LADbible'ın haberine göre çift, alçı levhayı sökmesiyle yüzlerce içki şişesiyle karşılaştı. İçi tamamen boş olan bu şişeler yere saçıldı...

Cathy, yaşadıkları o anları şöyle anlattı: "Kocam ıslak alçı levhayı sökmek zorunda kaldı ve tüm bu şişeler duvarlardan birinden dışarı döküldü." İşte o noktada işler garipleşmeye başladı.

Çift, bu olayı kayda alarak sosyal medyada paylaştı ve insanlar, yaşananların şaka olmadığına inanmakta zorlandı. Bir Instagram kullanıcısı, "Kaptan Morgan'ın kendisinden bir ev satın almışsınız gibi!" yorumunu yaparken, başka biri "Bu durum gerçekten üzücü, zira o kişinin kötü bir bağımlılığı olduğu ve yeni evlerinin böyle bir sürprizle başlamasına üzüldüm" şeklinde duygusal bir yorumda bulundu.

Videoda, Roy'un birkaç şişeyi çıkardığı ve daha birçok şişenin yere döküldüğü görülüyor. Bu durum karşısında Cathy eğlenceli bir şekilde eşine "susayıp susamadığını" soruyor, ancak Roy sadece inanamayarak başını sallamakla yetiniyor.

Ancak bu çift, önceki sahibinden kalan ilginç bir kalıntıyı keşfeden tek kişiler değil. Bir TikTok kullanıcısı, Gürcistan'daki evinin duvarlarında asılı eski bir kağıdın altındaki sırrı keşfedenlerden sadece biri. Bu keşif, ev sahiplerine unutulmaz bir tarih dersi sundu.

Evin duvarlarındaki eski kağıdı kazıyarak incelediğini söyleyen kullanıcı, bu sırada tarihi bir not buldu. Notun içeriğinin "10 Eylül, kıyamet günü" olduğunu gördüğünde oldukça gergin hissettiğini söyledi. Çünkü bu tarih, kendisinin doğum günüydü ve bu olaylar artık biraz daha tuhaf bir hal almıştı.

Sonuç olarak, yeni bir eve taşınmanın sürprizlerle dolu olabileceğini söylemek pek de abartılı olmaz. Cathy ve Roy Aukamp, belki de bu sıradışı başlangıcın ardından eve daha dikkatli göz atmayı düşünüyorlar.