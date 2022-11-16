Polis harekete geçti, İzmir'de 4 ton sahte şarap ele geçirildi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 09:50

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bergama'da oturan A.Y.'nin sahte içki üretimi yapıp, sattığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda toplam 4 ton 102 litre sahte şarap, 159 mantar, 70 cc'lik 338 adet boş cam şişe, 889 adet şişeleri kapatmaya yarayan kapüşon ve ruhsatsız 1 toplu tabanca ele geçirildi.

A.Y. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.