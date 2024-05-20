Polis ile at arabalı şüpheliler arasında nefes kesen kovalamaca

Bursa’da at arabası ile hırsızlık yapmaya çalışan şahıslarla polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. At arabalı şahıslar resmi ekip otosundaki polislerce 2 kilometre boyunca kovalandı. Olay yurttaşların çektiği görüntülerle ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:52
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Bursa’da at arabası ile hırsızlık yapmaya çalışan şahıslarla polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. At arabalı şahıslar resmi ekip otosundaki polislerce 2 kilometre boyunca kovalandı. Polisler; arabayı çeken at yorulunca araçtan inip koşmaya başladı. Yularından tutulan at durduruldu, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce binalardan hurda, demir ve tabela aldığı ihbar edilen 2 şüpheli gece yarısı at arabası ile sokak aralarında dolaşmaya başladı. Durumu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile at arabasındakiler arasında kovalamaca başladı.

AT YORULUNCA KOŞMAYA BAŞLADI

Polis kovaladıkça kaçan şahıslar, yarım saat boyunca ekipleri peşinden koşturdu. Atın yorulduğun anlayan resmi polisler ekip aracından inerek koşturmaya başladı. Bir süre sonra yularından tutulan at durduruldu. 2 kişi gözaltına alındı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.


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