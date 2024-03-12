Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: İşkenceyle öldürülen kedi Eros'un davası yarın

İstanbul'da 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası yarın yeniden görülecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:16
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: İşkenceyle öldürülen kedi Eros'un davası yarın
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İstanbul Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde doğup büyüyen ve yaklaşık 6 yaşındayken aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası, yarın saat 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre; daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için avukatlar ve hayvanseverler en üst sınırdan ceza verilmesini ve bu davanın hayvan hakları açısından emsal teşkil etmesini istiyor. 

EROS İÇİN EYLEMLER DÜZENLENDİ, BİNLERCE İMZA TOPLANDI

Sitenin otoparkında doğan ve yıllarca site içinde yaşayan Eros, 1 Ocak'ta sabaha karşı İbrahim Keloğlan ile asansörde karşılaştı. Keloğlan, Eros'u tekmeleye başladı. Keloğlan'ın tekmelerinden kaçan Eros, apartman içine koştu. 

Ancak Keloğlan, kapıları kapatarak Eros'un kaçmasını engelledi ve onu tekmeleye devam etti. Dakikalarca süren şiddet sonucunda Eros hayatını kaybetti. 

İLK DURUŞMADA SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kamera kayıtları sayesinde Eros'un katilinin İbrahim Keloğlan olduğu anlaşıldı, hemen emniyete giderek şikayetçi olundu. Gözaltına alınan Keloğlan, 8 Şubat'ta görülen ilk duruşmada 'iyi hal indirimi' ile serbest bırakıldı. 

Kamera görüntülerine rağmen Keloğlan'ın serbest bırakılması avukatların ve hayvanseverlerin tepkilerine neden oldu. Karara savcı ve avukatlar itiraz etti. Sosyal medyada Eros'un adıyla paylaşımlar yapıldı. Eros'un katledildiği site önünde eylemler düzenlendi, Keloğlan'ın tutuklanması için 250 bin imza toplandı.

Avukatların itirazı ve büyüyen tepki sonucunda Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı verildi. İşte o dava, yarın Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda saat 10.30'da görülecek. 

ERDOĞAN, ADALET BAKANI TUNÇ'U ARADI

Eros'un katledilmesi Özcan'ın da vurguladığı gibi büyük bir kamuoyu tepkisine neden oldu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen ay katıldığı bir programda Eros'la ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından arandığını ve Erdoğan'ın kendisine "Nasıl böyle bir şey olabilir" diye sorduğunu anlatmıştı.


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