Endonezya ordusunda işkence iddiası: Askerler gözaltına alındı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:49

Güncelleme: 26.03.2024 - 08:49

Endonezya ordu sözcülerinden Kristomei Sianturi, Papua bölgesinde ayrılıkçı olduğu öne sürülen bir yerliye işkence edildiği anların sosyal medyada yayılan görüntüsüne ilişkin açıklamada bulundu.

Sianturi, videonun şubat ayına ait olduğunu ve olaya karışan 13 ordu mensubunun gözaltına alındığını belirtti.

Endonezya ordusunun bu tür davranışları "asla kabul etmeyeceğini" ifade eden Sianturi, "Bu bir yasa ihlalidir. Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre hareket edeceğiz" dedi.

Videoda hem sivil giyimli hem de kamuflajlı en az 5 kişinin, su dolu bir bidon içinde kesici aletlerle bir erkeğe işkence ettiği görülüyor.

Endonezya'nın büyük bölümünden etnik ve kültürel olarak ayrışan, eski Hollanda sömürgesi Papua bölgesi, 1969'da Birlemiş Milletlerin (BM) himayesinde yapılan oylamayla Endonezya'ya katılmıştı.

Maden zengini bölgede isyancılarla güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışma yaşanıyor.