Polis kimliği göstererek öldüresiye vurdular... İki saldırgan yakalandı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:44

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:44

Olay, geçen hafta Rize'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aralarında AKP'li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete’nin kuzeni Ömer Mete'nin de bulunduğu bir grup, polis kimliği gösterdikleri Yusuf Sandıkçı isimli yurttaşı darbederek olay yerinden kaçmıştı. Saldırıya uğrayan Yusuf Sandıkçı’ın boyun kemiğinde kırıklar oluşurken saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra saldırganlardan Ömer Mete ile Recep Kapıcıoğlu’nun kimliklerini tespit etmişti. Polis, Ömer Mete’yi Rize’de gözaltına almış; Mete, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe 20 gün ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı. Saldırıda kendisini polis olarak tanıtan Recep Kapıcıoğlu ise Samsun'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğer 2 zanlı ise olay sonrası kaçarak kayıplara karışmıştı.

Rize’de polis kimliği göstererek bir yurttaşa saldırıda bulunan zanlilardan 2'si Samsun'da yakalandı. İki saldırgan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

