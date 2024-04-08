Almanya Büyükelçiliği Türkiye'de 'çalışan' ilanı verdi: Şartların arasında Türk polisini iyi tanıma yer aldı!

Almanya Büyükelçiliği Türkiye'de Federal Kriminal Dairesi (BKA) için çalışmak üzere iş ilanı verdi. İlanın şartları ise dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:40
Almanya Büyükelçiliği Türkiye'de 'çalışan' ilanı verdi: Şartların arasında Türk polisini iyi tanıma yer aldı!
Abone Ol google-news

Almanya Büyükelçiliği Ankara ve İstanbul'da Federal Kriminal Dairesi'nin irtibat bölümünde çalışmak için kişiler arıyor. 

Büyükelçiliğin resmi sayfasında yayımlanan iş ilanında istenen özellikler arasında bulunan Türk güvenlik organlarının yapısında derin bilgi sahip olması maddesi dikkat çekti.

"BAŞTA POLİS OLMAK ÜZERE..."

Avrupa Postası'ndan Süheyla Kaplan'ın haberine göre, Almanya Büyükelçiliği'nin resmi sayfasında Ankara ve İstanbul'da BKA'da çalışmak üzere iş ilanı verildi.

Yayımlanan iş ilanına göre alınacak kişilerin görevleri arasında; Federal Kriminal Dairesi için gerektiğinde bilgi toplamak, bağımsız temaslar kurarak polisle işbirliği çerçevesinde görevlerini yerine getirmek, Almanca-Türkçe bağımsız basın analizi ve medya araştırması yapmak, Federal Kriminal Dairesi tarafından hazırlanan raporların çevirileri ve bunu Federal Kriminal Dairesi'nin talimatlarına uygun bir şekilde yürütmek ve Federal Kriminal Dairesi'ne danışmanlık yaparak bireysel ofis süreçlerinin organizasyonuna katılmak gibi maddeler bulunuyor.

Başvuru sahiplerinden ise şu özellikler isteniyor:

- Üniversite mezunu (Lisans derecesi) veya Türk polisinde uzun yıllara dayanan mesleki deneyim 

- Başta polis olmak üzere Türk güvenlik organlarının yapısı, işlevi ve çalışma yöntemleri hakkında derin bilgi sahibi olma

- Alman polis sistemi hakkında derin bilgi

- Anadil düzeyinde (C2 düzeyi) yazılı ve sözlü Almanca ve Türkçe bilgisi

- İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (B1 seviyesi tercih edilir)

- MS Office ve İnternet kullanımını iyi bilme

- Ekip çalışması, güvenilirlik ve doğruluk,

- Bağımsız çalışma yeteneği gücü

- Organizasyon becerileri ve iletişim becerileri

- Kültürlerarası yeterlilik veya deneyim

Başvuru sahiplerinin başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerektiği bildirildi.


Almanya haberleri polis haberleri Türk haberleri

İlgili Haberler

Almanya'dan TikTok kararı: 'Dans etmem, söz'

Almanya'dan TikTok kararı: 'Dans etmem, söz'
Bayer Leverkusen, Almanya Kupası finalde!

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası finalde!
Tartışmalara sebep oldu... Almanya'da '44' numaralı formaya yasak!

Tartışmalara sebep oldu... Almanya'da '44' numaralı formaya yasak!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 8 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 8 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Reyting sonuçları 7 Nisan 2024 Pazar! Süper Kupa, Survivor, Teşkilat reytingleri

Reyting sonuçları 7 Nisan 2024 Pazar! Süper Kupa, Survivor, Teşkilat reytingleri
Lütfü Savaş'tan YSK önünde açıklama: Seçim 'oldu bitti'ye getirilmeye çalışılıyor

Lütfü Savaş'tan YSK önünde açıklama: Seçim 'oldu bitti'ye getirilmeye çalışılıyor
Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu
Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay maratonu: Başkanlığa talip dört isim var!

Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay maratonu: Başkanlığa talip dört isim var!
Lütfü Savaş’tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor

Lütfü Savaş’tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor
Tam güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Tam güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!