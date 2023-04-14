Polis lojmanlarında kadın cinayeti

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanlarında başından vurulan 26 yaşındaki Y.A. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 22:12
Polis lojmanlarında kadın cinayeti
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Demirci Emniyet Müdürlüğü'nün lojmanlarda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine sesin geldiği daireye çıkan ekipler, iddiaya göre, ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan bir komiserin oturduğu lojmanda, ilçede güzellik salonu işleten Y.A'yı başından vurulmuş halde buldu.

Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, hayatını kaybetti.

Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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