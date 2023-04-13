Manisa'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!

Salihli'de bir kadın evli olduğu erkek tarafından kesici aletle yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:45
Manisa'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!
Abone Ol google-news

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mersindere Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Alirıza Aydoğan ile 46 yaşındaki Serap Aydoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, Serap Aydoğan'ı kesici aletle ağır yaralayarak evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FAİL TUTUKLANDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen fail Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.


anne Çocuk erkek kesici alet Kadın öldürüldü Salihli Manisa tutuklandı erkek şiddeti kadın cinayeti kadına yönelik şiddet

İlgili Haberler

Erkek şiddeti sürüyor: Kadını yaraladı, ardından intihar etti!

Erkek şiddeti sürüyor: Kadını yaraladı, ardından intihar etti!
İzmir'de erkek şiddeti: Eski sevgilisinin evinin duvarlarına molotofkokteyli fırlattı

İzmir'de erkek şiddeti: Eski sevgilisinin evinin duvarlarına molotofkokteyli fırlattı
Zonguldak'ta erkek şiddeti: Eşi ile 2 çocuğunu benzin ve baltayla rehin aldı

Zonguldak'ta erkek şiddeti: Eşi ile 2 çocuğunu benzin ve baltayla rehin aldı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler