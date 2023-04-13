Manisa'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:45

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:45

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mersindere Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Alirıza Aydoğan ile 46 yaşındaki Serap Aydoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, Serap Aydoğan'ı kesici aletle ağır yaralayarak evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FAİL TUTUKLANDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen fail Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.