Polis memuru, 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Kars’ın Selim ilçesinde polis memuru A.K. (45), 15 yaşındaki B.B. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:14
Polis memuru, 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
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İlçedeki bir lisede görev yapan öğretmenin hareketlerinden şüphelendiği öğrencisi B.B.’nin durumunu ailesine bildirmesi üzerine Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru A.K.’nin taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olundu.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.K., gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.


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