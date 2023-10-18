Polis memuru, 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kars’ın Selim ilçesinde polis memuru A.K. (45), 15 yaşındaki B.B. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İlçedeki bir lisede görev yapan öğretmenin hareketlerinden şüphelendiği öğrencisi B.B.’nin durumunu ailesine bildirmesi üzerine Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru A.K.’nin taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olundu.
Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.K., gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.
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