Adana’daki İsrail karşıtı gösteride 2 polis yaralandı

İsrail’in Gazze’deki Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısı Adana’da vatandaşlar tarafından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi. Basın açıklaması sonrası kalabalık tarafından konsolosluğa taş ve molotof fırlatıldı. Olay sırasında başına taş isabet eden iki polis yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:34
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İsrail’in Gazze’deki Baptist Hastanesi’ni vurmasının ardından Türkiye’de yurttaşlar sokaklara akın etti. İsrail’in hastane saldırısını protesto eden yurttaşlar “Katil İsrail, Filistin’den defol” sloganları attı.

ADANA'DA İKİ POLİS YARALANDI

Adana'da da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto edildi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

Basın açıklaması sonrası kalabalık tarafından konsolosluğa taş ve molotof fırlatıldı.

Olay sırasında başına taş isabet eden iki polis yaralandı.

 


israil Adana

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