Polis memuru canına kıydı: CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 20:40

Güncelleme: 28.10.2024 - 20:46

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'nde görevli polis memuru bu sabah beylik tabancasıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

BAKAN: POLİS İNTİHARLARI NORMAL KARŞILANAMAZ

Olay üzerine konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, son dönemde artan polis intiharlarına dikkati çekti ve "Kimse bu polisler neden intihar ediyor diye sormuyor... Bunun sebepleri de, çözümleri de bellidir. Gereğini yapmayanlar bu ölümlerin asli failidir" dedi.

Bakan'ın açıklaması şöyle:

"Polis İntiharları devam ediyor. Bir polis kardeşimiz daha kendi canına kıydı. İstanbul Yeni Havalimanı, Havalimanı Şube Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliği'nde görevli kardeşimiz yaşamına son vermiş. Kimse bu polisler neden intihar ediyor diye sormuyor. Sorana da bu meslek hastalığıymış, doğal bir ölümmüş gibi cevap veriyorlar.

Polis intiharları normal karşılanamaz. Bunun sebepleri de, çözümleri de bellidir. Gereğini yapmayanlar bu ölümlerin asli failidir."