İstanbul Havalimanı'nda polis intiharı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:31

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:31

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ilgın Ceylan, bugün sabah saatlerinde görevi sırasında beylik tabancası ile yaşamına son verdi.

Olayın ardından, acil sağlık ekipleri hızla İstanbul Havalimanı‘na sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceylan, hemen hastaneye kaldırıldı; ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

AirlineHaber'in aktardığına göre, İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisi olarak görev yapan Ceylan, yolcu giriş-çıkış işlemleri ve güvenlik kontrolünden sorumluydu.

Polis memuru Ilgın Ceylan’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.