Antalya'da dehşet anları: Eniştesine kızıp, kız kardeşini rehin aldı
Antalya'da eniştesi Semih A. ile (30) ile aralarında husumet bulunan U.Ç. (32), kız kardeşi Kader A.'yı (28) tabancayla rehin aldı. Teslim olmayı reddeden U.Ç., polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Semih A., "Beni neden rehin almıyorsun. Kız kardeşine mi yetiyor gücün" diyerek, kayınbiraderine tepki gösterdi.
Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3732 Sokak'ta, 30 Aralık Cuma saat 15.00 sıralarında, U.Ç., aralarında husumet olan eniştesi Semih A.'nın evine geldi. Eniştesinin evde olmadığını gören ve bir süre bağıran U.Ç., kız kardeşi Kader A.'yı tabanca ile rehin aldı.
Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, U.Ç.'den tabancasını bırakıp, teslim olmasını istedi.
SİLAHA EL KONULDU
Ancak eylemi bırakmayan U.Ç., etrafa tehditler savurdu. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra operasyon düzenleyen ekipler, U.Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, şüpheliye ait 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.
"GÜCÜN KADINA MI YETİYOR?"
Eşinin kayınbiraderi tarafından rehin alınmasına tepki gösteren Semih A., "Eve ben yokken gelip, neden kız kardeşini rehin alıyorsun. Gücün yetiyorsa beni rehin alsana. Gücün kadına mı yetiyor?" dedi.
Bir kargo şirketinde çalıştığı belirtilen U.Ç., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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