Polis memuru, kanser olduğunu söyleyip silahıyla kendini vurdu

Edinilen bilgilere göre, Bolu’da görevli polis memuru Nurullah E., meslektaşı polis memuru Ş.S. (39) ile bir araya geldi.

İddiaya göre araç içerisinde sohbet ettikleri sırada Nurullah E.., 4. evre kanser hastası olduğunu ifade ederek silahı boğazına dayadı.

Meslektaşı müdahale etmeye çalıştığı esnada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Nurullah E., meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan Nurullah E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ayrıca olaya müdahale etmeye çalışan arkadaşı Ş.S. ise hafif yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.