Polis memuru kazara meslektaşını vurdu

Batman Havalimanı’ndan Ankara’ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah kontrol noktasından silahını alacağı esnada görevli polis memuru F.D. tarafından kazara bacağından vuruldu. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 01:03
Polis memuru kazara meslektaşını vurdu
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Olay akşam saatlerinde Batman Havalimanı’nda meydana geldi. VF-4115 sefer sayılı uçakla Batman'dan Ankara'ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah teslim noktasında tabancasını teslim etti.

Görevli polis memuru F.D., kontrol bidonu içerisinde kontrol ederken, tabanca ateş alarak M.A.D.’yi bacağından yaraladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru M.A.D. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

M.A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.A.D. şikayetçi olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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