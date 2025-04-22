Polis memuru, 'size borç bırakıyorum' diyerek intihar girişiminde bulundu

Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:39

Güncelleme: 22.04.2025 - 17:39

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nde görevli 8 yıllık polis memuru U.M.N., dün akşam saat 19.30 sıralarında kendisine ait otomobilin içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Ağır yaralı olarak Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan polis memurunun vücuduna giren merminin ameliyat ile çıkarıldığı, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Borçları nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu belirtilen polisin ailesine bir vasiyet mektubu bıraktığı, mektupta aracının satılarak borcun bir kısmının ödenmesini istediği öne sürüldü.

'İNTİHAR ARAŞTIRILSIN' TEKLİFİ REDDEDİLDİ

CHP'nin İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili olarak görev yapan Murat Bakan, polis intiharlarının araştırılması için TBMM'ye önerge vermişti. Ancak Bakan'ın önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.



