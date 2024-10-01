Babasının 'av tüfeğiyle' ateş açıp sosyal medyada paylaştı: Polisten kaçamadı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babasına ait av tüfeği ile havaya defalarca ateş açan 16 yaşındaki şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Babasının 'av tüfeğiyle' ateş açıp sosyal medyada paylaştı: Polisten kaçamadı
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 08:54

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle’de, kimliği belirsiz bir şahsın evinin önünden babasına ait olan av tüfeği ile havaya defalarca ateş açması görüntüsü üzerine harekete geçti.

Arkadaşının çektiği görüntüleri sosyal medyada da paylaşan şahsın N.K. (16) olduğu kısa sürede tespit edildi.

Tepkiler üzerine harekete geçen Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.K.’nin adresine yapılan baskında olayda kullandığı tüfek ile birlikte N.K. kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.


Etiketler: #Bursa

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