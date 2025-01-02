Polis merkezi inşaatına molotoflu saldırı: Saldırgan yakalandı

Adana'da polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan şüpheli, kendisini fark eden mahalle bekçisi tarafından karnından vurularak yakalandı.

Polis merkezi inşaatına molotoflu saldırı: Saldırgan yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 08:37

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde gece yarısı molotoflu saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bölgede devriye görevinde bulunan mahalle bekçisi, polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan bir kişiyi fark edince 'teslim ol' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheliye 'dur' uyarısında bulunan mahalle bekçisi, tabancasıyla havaya ikaz atışı açtı.

Mahalle bekçisi, kaçışını sürdüren şüpheliyi karnından vurarak yaraladı. Yaralı olarak yakalanan şüpheli, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayın ardından bölgeyi özel harekat ve terörle mücadele ekipleriyle ablukaya alan polis, delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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