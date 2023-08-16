Tekirdağ’da aynı eve ikinci molotoflu saldırı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki ikametine ikinci kez molotof kokteylli saldırı yapıldı. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:13
Tekirdağ’da aynı eve ikinci molotoflu saldırı
Abone Ol google-news

Tekirdağ Çorlu’da bulunan Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak’ta meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından giriş kattaki bir apartman dairesine birden fazla molotof kokteylli atıldı. 

Olaya uykuda yakalanan ikamet sakinleri, pencereye atılan molotofların alev alması üzerine suyla müdahale ederek kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan aynı eve 15 gün önce de molotoflu saldırı yapılmış ve olay sonrası maddi hasar meydana gelmişti.


tekirdağ molotof saldırı

İlgili Haberler

Sırada çok beklediği için bankaya molotof atmıştı: Cezası belli oldu

Sırada çok beklediği için bankaya molotof atmıştı: Cezası belli oldu
Boşanmak isteyen eşe silahlı, molotoflu tehdit

Boşanmak isteyen eşe silahlı, molotoflu tehdit
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

En Çok Okunan Haberler