Tekirdağ’da aynı eve ikinci molotoflu saldırı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:13

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:13

Tekirdağ Çorlu’da bulunan Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak’ta meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından giriş kattaki bir apartman dairesine birden fazla molotof kokteylli atıldı.

Olaya uykuda yakalanan ikamet sakinleri, pencereye atılan molotofların alev alması üzerine suyla müdahale ederek kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan aynı eve 15 gün önce de molotoflu saldırı yapılmış ve olay sonrası maddi hasar meydana gelmişti.