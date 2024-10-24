Antalya'da kahve zincirine molotoflu saldırı!
Muratpaşa'da kahve zinciri Starbucks'a maskeli bir kişi gelerek molotof kokteyli attı. Saldırı sonrası çıkan yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.
Antalya'da bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.
Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Saldırı sonrası kapı girişinde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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