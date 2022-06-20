Polis merkezi karıştı: Silahını aldığı komiser yardımcısını vurdu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T. (32), işlemler için polis merkezine getirildi. Burada polis memuruna sarılarak, belinden aldığı tabancayı ateşleyen A.T., komiser yardımcısı K.K.'yi ayağından vurdu. A.T. bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, gece saatlerinde Gebze'de Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu A.T. özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.
A.T., tedavisinin ardından işlemler için polis merkezine getirildi. İşlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak, silahını aldı. Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti. Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı. Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- Sulama Birliği Başkanı tutuklandı
- 'AK Parti bize koşacak'
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Yeneroğlu istifa çağrısı yaptı
- MHP'li başkandan AKP'li belediyeye tepki