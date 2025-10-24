Polis merkezindeki cinayet soruşturmasında yeni gelişme!

Meram ilçesine bağlı Lalebahçe Polis Merkezi'nde dün saat 01.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Serdar B. (18), R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. (46) ve oğlu Enes K. (22), polis merkezine gitti.

Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Enes K. ve babası Seyfettin K., polis tarafından gözaltına alındı. Serdar B.'nin cenazesi dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın polis merkezinde gerçekleşmesi üzerine 2 müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Enes K. ve babası Seyfettin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.