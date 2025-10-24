Cumhuriyet Gazetesi Logo
Polis merkezindeki cinayet soruşturmasında yeni gelişme!

Polis merkezindeki cinayet soruşturmasında yeni gelişme!

24.10.2025 15:52:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Polis merkezindeki cinayet soruşturmasında yeni gelişme!

Konya’da kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi, polis merkezinde bıçaklayarak öldüren Enes K. ve babası Seyfettin K., tutuklandı.

Meram ilçesine bağlı Lalebahçe Polis Merkezi'nde dün saat 01.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Serdar B. (18), R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. (46) ve oğlu Enes K. (22), polis merkezine gitti.

Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Enes K. ve babası Seyfettin K., polis tarafından gözaltına alındı. Serdar B.'nin cenazesi dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın polis merkezinde gerçekleşmesi üzerine 2 müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Enes K. ve babası Seyfettin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İlgili Konular: #Cinayet #konya #polis merkezi

İlgili Haberler

Okulun girişinde katletti: Erciyes Üniversitesi'nde kadın cinayeti
Okulun girişinde katletti: Erciyes Üniversitesi'nde kadın cinayeti Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin, eski eşi F.K tarafından fakülte binasının öğrenci girişinde öldürüldü.
Polis merkezinde cinayet: Bıçaklayarak öldürdü
Polis merkezinde cinayet: Bıçaklayarak öldürdü Konya’da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.
Birçok kentten gelen cinayet, yaralama, kundaklama haberleri bu ülkede can güvenliği yok dedirtiyor: Şiddet kol geziyor
Birçok kentten gelen cinayet, yaralama, kundaklama haberleri bu ülkede can güvenliği yok dedirtiyor: Şiddet kol geziyor Türkiye neredeyse her gün yeni bir şiddet olayına tanık oluyor. Ekonomik kriz, siyasette kullanılan gergin dil, adalet kurumuna güvenin azalması, şiddetle yeterince mücadele edilmemesi toplumsal şiddeti körükleyen nedenler arasında gösteriliyor.