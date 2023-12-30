Polis merkezinin karşısında dehşet: Börekçinin önünde otururken bıçaklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis merkezinin karşısındaki börekçide çalışan Hakan Burak Bağbancı, iş yerinin önünde otururken bıçaklandı. Yaralanan Bağbancı, polis merkezine sığınırken, peşinden koşan şüpheli ise bahçede yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:47
Polis merkezinin karşısında dehşet: Börekçinin önünde otururken bıçaklandı
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Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde, saat 11.00 sıralarında, Hakan Burak Bağbancı, çalıştığı börekçinin önünde otururken, ismi henüz öğrenilemeyen kişi tarafından 4 yerinden bıçaklandı.

Yaralanan Bağbancı, caddenin karşısındaki polis merkezine kaçarken; saldırgan ise peşinden koştu. Şüpheli, polis merkezinin bahçesinde, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Bağbancı, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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