Polis merkezinin karşısında dehşet: Börekçinin önünde otururken bıçaklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis merkezinin karşısındaki börekçide çalışan Hakan Burak Bağbancı, iş yerinin önünde otururken bıçaklandı. Yaralanan Bağbancı, polis merkezine sığınırken, peşinden koşan şüpheli ise bahçede yakalandı.
Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde, saat 11.00 sıralarında, Hakan Burak Bağbancı, çalıştığı börekçinin önünde otururken, ismi henüz öğrenilemeyen kişi tarafından 4 yerinden bıçaklandı.
Yaralanan Bağbancı, caddenin karşısındaki polis merkezine kaçarken; saldırgan ise peşinden koştu. Şüpheli, polis merkezinin bahçesinde, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Bağbancı, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- Kara ile teması olmayan tek deniz