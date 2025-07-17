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Polis otosu ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Polis otosu ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

17.07.2025 14:12:00
Güncellenme:
DHA
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Polis otosu ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Samsun'da polis otosu ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Canik ilçesinde 100'üncü Yıl ile İlkadım bulvarlarının kesişiminde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; G.E.'nin (39) kontrolündeki İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 55 A 7732 plakalı polis otosu ile B.A.'nın (34) kullandığı 55 ANH 907 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücüler ile polis otosundaki İ.K. (52) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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