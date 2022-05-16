Polis otosuyla video çekti: Sınır dışı edilecek

İstanbul'da yabancı uyruklu B.H. polis otosunu kullanırken video çekerek sosyal medyadan paylaştı. Yakalanan 25 yaşındaki şüpheli hakkında sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:47
Polis otosuyla video çekti: Sınır dışı edilecek
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İstanbul Eyüpsultan'da resmi polis otosunu kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu B.H. gözaltına alındı. Şüphelinin oto tamircide çalıştığı ve aracı oto yıkamacıya götürdüğü sırada video çektiği ortaya çıktı.

Suriyeli B.H., resmi polis aracı kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ise B.H.'ye tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. 

Yapılan araştırmalarda B.H.'nin, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir oto tamircide çalıştığı, tamir için getirilen resmi polis otosunu oto yıkamaya götürdüğü sırada videoyu çektiği ortaya çıktı. Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki evine gelen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde videoyu 8 ay önce çektiğini söylediği öğrenildi.Şüpheli hakkında 'Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma' suçundan adli işlem başlatılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlattı.


suriyeli

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