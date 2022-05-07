İstanbul'da asayiş uygulamasında yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da asayiş uygulaması sırasında durumlarından şüphelenilen ve pasaport veya belge ibraz edemeyen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 4 kişi durduruldu.
İsimlerinin H.Ş, M.A, M.N. ve E.C. olduğu öğrenilen bu kişiler, pasaportlarını ibraz etmeleri istendiğinde görevlilere herhangi bir pasaport veya belge gösteremeyince gözaltına alındı.
Yapılan kontrollerde, H.Ş'nin elindeki poşette Afganistan bayrağı olduğu görüldü. Şüphelinin, bu bayrağı kullanarak videolar çekip sosyal medya hesabından yayınladığı tespit edildi.
Yabancı uyruklu 4 kişi, haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.
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