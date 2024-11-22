Polis, silahını temizlerken Efe'yi vurdu: Tutuklandı!

Aksaray'da güvenlik kulübesinde temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu sokakta oynayan Efe C.D.’nin (8) bacağından vurularak yaralanmasına neden olan polis memuru G.Ö. (50) tutuklandı.

Polis, silahını temizlerken Efe'yi vurdu: Tutuklandı!
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:42

Olay, 19 Kasım saat 18.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak’ta meydana geldi.

Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başındayken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi.

Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oynayan Efe C.D.’nin sağ bacağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe C.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Tedaviye alınan Efe C.D. taburcu olurken, gözaltına ve açığa alınan polis memuru G.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #Polis memuru #polis #aksaray #silah

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