Polis, silahını temizlerken Efe'yi vurdu: Tutuklandı!
Aksaray'da güvenlik kulübesinde temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu sokakta oynayan Efe C.D.’nin (8) bacağından vurularak yaralanmasına neden olan polis memuru G.Ö. (50) tutuklandı.
Olay, 19 Kasım saat 18.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak’ta meydana geldi.
Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başındayken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi.
Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oynayan Efe C.D.’nin sağ bacağına isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe C.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Tedaviye alınan Efe C.D. taburcu olurken, gözaltına ve açığa alınan polis memuru G.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Etiketler: #Polis memuru #polis #aksaray #silah
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- Mahruki yine yandı
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- Özel görüşmenin ayrıntılarını açıkladı!
- Kılıçdaroğlu mahkemeye davet etti!