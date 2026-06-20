Polis şüphelileri arıyor: Mersin'de 'spreyle' 250 bin dolarlık gasp!

Merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'nde, Uray Caddesi'ndeyken ara sokağa giren kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Şüpheliler, içinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak uzaklaştı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Görüntülerde; şüphelilerin, para dolu olduğu iddia edilen çantayı alıp kaçtığı yer alıyor.
Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.