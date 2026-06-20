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Polis şüphelileri arıyor: Mersin'de 'spreyle' 250 bin dolarlık gasp!

Polis şüphelileri arıyor: Mersin'de 'spreyle' 250 bin dolarlık gasp!

20.06.2026 17:45:00
Güncellenme:
DHA
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Polis şüphelileri arıyor: Mersin'de 'spreyle' 250 bin dolarlık gasp!

Mersin’de kasklı 2 şüphelinin, 1 kişinin yüzüne sprey sıkıp, içinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'nde, Uray Caddesi'ndeyken ara sokağa giren kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Şüpheliler, içinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak uzaklaştı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Görüntülerde; şüphelilerin, para dolu olduğu iddia edilen çantayı alıp kaçtığı yer alıyor.

Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. 

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