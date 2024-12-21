Polis tarafından öldürülmüştü... Mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz'da trafik tartışmasında, görevi dışındaki bir polis tarafından silahla vurulan mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı. Toydemir'in cenazesine, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

Polis tarafından öldürülmüştü... Mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 15:17

İstanbul'un Beykoz ilçesinde önceki gün trafik tartışmasında silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'in cenazesi defnedildi.

Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

NE OLMUŞTU?

Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 19 Aralık'ta aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, polis memurunun araca doğru silahla ateş etmesi sonucu Toydemir yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Toydemir hayatını kaybederken, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. açığa alınmış, sevk edildiği adli makamlarca da tutuklanmıştı.


Etiketler: #İstanbul #Mimar #polis #Turgut Toydemir

İlgili Haberler

Polis memurunun mimar Toydemir’i öldürmesi sonrası uzmanlar uyardı:

Polis memurunun mimar Toydemir’i öldürmesi sonrası uzmanlar uyardı:
Beykoz'da trafik tartışmasında polisin vurduğu Mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti

Beykoz'da trafik tartışmasında polisin vurduğu Mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti
Trafikte tartıştılar: Polis, 86 yaşındaki ünlü mimarı silahla yaraladı!

Trafikte tartıştılar: Polis, 86 yaşındaki ünlü mimarı silahla yaraladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler