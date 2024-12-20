Beykoz'da trafik tartışmasında polisin vurduğu Mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 20.12.2024 - 14:30

Olay saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı.

Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

KURTARILAMADI

Yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçmayan polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte teslim olarak gözaltına alındı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; "19.12.2024 tarihi saat 19:00 sıralarında Beykoz İlçesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana gelen yaralama olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; polis memuru S.Ç.'nin aracı ile seyir halinde iken diğer araç sürücüsü T.T. ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç.'nin aracı durdurmak istemesi ve T.T.'nin durmaması üzerine S.Ç.'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu T.T.'nin yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı şahsın hastaneye intikali sağlanmış, S.Ç. ise silahla birlikte yakalanarak emniyet birimine intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili polis memuru S.Ç. açığa alınarak görevden uzaklaştırılmış, ayrıca kasten yaralama suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemleri adli ve idari olarak devam etmektedir." denildi.