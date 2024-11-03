Polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu!

İstanbul'da, bir polis memuru mesaiye geç kalma nedeniyle kavga ettiği meslektaşını silahla bacağından vurarak yaraladı.

Polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu!
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AA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 15:48

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru A.A. ile R.O.A. arasında mesaiye geç kalma iddiasıyla tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Diğer polisler araya girerek, iki meslektaş arasındaki kavgayı yatıştırdı ancak polis memuru R.O.A, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan A.A'yı silahla bacağından vurdu.

Aracına binen şüpheli polis memuru bölgeden hızla uzaklaştı. Yaralı A.A. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #İstanbul #polis #silah

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