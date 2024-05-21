Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis atama ve yer değişikliği ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile polis tayin sonuçları belli olacak. Yaz dönemi polis atama ve yer değişikliği isim listeleri için beklentiler haziran ayı yaklaşırken arttı. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis atama ve yer değişikliği ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 09:47
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis atama ve yer değişikliği ne zaman yapılacak?
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Haziran ayının yaklaşmasıyla beraber emniyet mensubu Başkomiser, Komiser, Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme sonuçları için beklentiler yoğunlaştı. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis atama ve yer değişikliği ne zaman yapılacak?

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanmıştı. Bu yıl da haziran başında açıklanması bekleniyor. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.


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