Polis tek tek durdurdu: Fatih'te usulsüz çakar kullananlara ceza

Fatih'te trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen sürücü ve araç sahiplerine ceza kesildi.

DHA
16 Eylül 2022 Cuma, 10:51
Polis tek tek durdurdu: Fatih'te usulsüz çakar kullananlara ceza
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İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Fatih İlçesi Vatan Caddesi girişi Aksaray istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımına yönelik denetim yaptı.

Denetimde, çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen  2 sürücü ve araç sahiplerine bin 823'er lira olmak üzere toplam 7 bin 292 lira para cezası kesildi.
 


Fatih Çakarlı araç adli para cezası

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