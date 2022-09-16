Polis tek tek durdurdu: Fatih'te usulsüz çakar kullananlara ceza

16 Eylül 2022 Cuma, 10:51

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Fatih İlçesi Vatan Caddesi girişi Aksaray istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımına yönelik denetim yaptı.

Denetimde, çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 2 sürücü ve araç sahiplerine bin 823'er lira olmak üzere toplam 7 bin 292 lira para cezası kesildi.

